Hoje às 22:43, atualizado às 22:49 Facebook

Twitter

O Benfica venceu. Um golo de Rafa, já no terceiro minuto dos descontos, derrota e elimina o Arouca. No jogo dos 1/16 de final da Taça de Portugal, que decorreu esta quinta-feira no Estádio da Luz, o Arouca foi o primeiro a marcar, por intermédio de Bukia. Ainda na primeira parte, Jonas fez o golo empate, que durou para lá dos 90 minutos. Já nos "descontos", Rafa marcou ara o Benfica e evitou o prolongamento.