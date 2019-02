Rui Farinha Hoje às 22:09 Facebook

O Benfica venceu nesta segunda-feira o Aves por 3-0, na Vila das Aves, com golos de Seferovic, Rafa e Ferro e reaproximou-se do líder F.C. Porto, que está novamente à distância de um ponto.

Foi a sétima vitória consecutiva no campeonato, sob o comando do treinador Bruno Lage. O central Ferro viu o cartão vermelho na segunda parte e as águias jogaram com apenas 10 elementos durante quase 30 minutos.

O jogo começou praticamente com o primeiro golo do Benfica, concretizado por Seferovic. Samaris fez uma excelente assistência para o avançado suíço que, depois de parar a bola no peito, rematou por cima do guarda-redes. A vencer desde os três minutos, os encarnados descomprimiram e o Aves começou a subir de rendimento. À passagem da meia hora, Vlachodimos teve de ser aplicar para defender um pontapé muito perigoso de Vítor Costa. Um pouco contra a maré da partida, os lisboetas voltaram aos 36 minutos a marcar: após um passe precioso de João Félix, Rafa torneou um adversário e rematou com o pé direito para o fundo da baliza. Estava feito o 2-0.

No início da segunda parte, as águias jogaram de forma mais autoritária e deram menos espaços ao Aves. O terceiro golo chegou pelo pé direito de Ferro aos 59 minutos, que aproveitou um mau alívio de Braga para colocar a bola no fundo da baliza. Logo a seguir, Pizzi falhou por muito pouco o quarto golo num remate que errou por pouco o alvo. Num lance de contra-ataque do Aves, Ferro derrubou Derley e viu aos 64 minutos o cartão vermelho direto. Até ao fim, o conjunto de Augusto Inácio mostrou-se mais atrevido mas não teve força nem engenho para alterar o resultado. Vitória justa do Benfica.