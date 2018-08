Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:45 Facebook

O Benfica vai vencendo (1-0), o Boavista, no Bessa, este sábado à tarde. Ferreyra marcou o único golo da primeira parte após um erro defensivo da equipa axadrezada.

Numa primeira parte equilibrada, foi a equipa da casa a fazer a primeira ameaça, aos quatro minutos. Num contra-ataque bem desenhado pelo Boavista, com Fábio Espinho a desmarcar Carraça na direita, o lateral cruzou tenso em direção ao segundo poste, onde André Almeida não impediu que a bola chegasse a Falcone, mas o argentino rematou às malhas laterais da baliza.

O argentino, que foi a novidade no onze do Benfica ao render o lesionado Castillo, inaugurou o marcador aos 35 minutos. Num lançamento a favor do Boavista, Carraça, já na área, facilitou e perdeu a bola para Ferreyra. Idris ainda tentou ajudar o colega, mas a bola ficou mesmo com o avançado argentino que atirou colocado, fora do alcance de Helton. Foi o primeiro golo do avançado argentino com a camisola do Benfica em jogos oficiais.