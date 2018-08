Benfica vence Boavista e Pizzi continua com pé quente

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:51 Facebook

O Benfica venceu (2-0), este sábado, o Boavista em jogo a contar para a segunda jornada da Liga. Ferreyra e Pizzi foram os autores dos golos dos encarnados.

Com uma novidade no onze relativamente ao jogo anterior - Ferreyra rendeu o lesionado Castillo -, seria mesmo o argentino o primeiro a picar o ponto. Aos 35 minutos, e depois de uma ameaça do Boavista, por Falcone, Ferreyra aproveitou um erro defensivo dos axadrezados e inaugurou o marcador. Num lançamento a favor do Boavista, Carraça, já na área, facilitou e perdeu a bola para o avançado. Idris ainda tentou ajudar o colega, mas a bola ficou mesmo com o argentino que atirou colocado, fora do alcance de Helton. Foi o primeiro golo de Ferreyra com a camisola do Benfica em jogos oficiais.

Em cima do intervalo, Salvio teve nos pés a oportunidade de aumentar a vantagem mas valeu a atenção de Helton. O extremo argentino surgiu no coração da grande área e o guarda-redes brasileiro evitou o golo com uma intervenção de recurso. Salvio não marcou mas assistiu, já na segunda parte, Pizzi para o segundo golo das águias.

Neris errou um passe e perdeu o duelo com Salvio, que disparou pelo flanco direito. O argentino cruzou atrasado para Pizzi e este rematou rasteiro e colocado, sem hipótese para Helton Leite. O médio português já leva quatro golos no campeonato, depois do hat-trick na primeira jornada, frente ao Vitória de Guimarães.

Na próxima jornada, o Benfica recebe o Sporting e o Boavista defronta o Feirense em Santa Maria da Feira.