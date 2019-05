Benfica vence dérbi com Sporting mas o título de juniores fica com F. C. Porto

Ontem às 22:37 Facebook

O Benfica venceu esta quarta-feira o Sporting por 2-0, em jogo da 14.ª jornada da segunda fase do Campeonato Nacional de juniores, resultado que foi insuficiente para chegar ao título de campeão, conquistado pelo F. C. Porto.

Os encarnados dominaram o encontro por completo e chegaram à vantagem por Úmaro Embaló, à passagem do minuto 26. Na segunda parte, Ronaldo Camará, aos 58', num remate acrobático, fez o 2-0 que selou o resultado.

Com este triunfo, o Benfica soma 36 pontos e termina o campeonato na segunda posição, a um do campeão F. C. Porto, que também hoje venceu o Sporting de Braga por 2-0. Já o Sporting termina a prova na terceira posição, bastante longe dos rivais, com apenas 18 pontos conquistados na segunda fase.

Com a vitória como único resultado que ainda permitia sonhar com o título, o Benfica entrou dominador no jogo. Logo nos primeiros minutos colocou a defesa leonina em sobressalto e aos 15 minutos Úmaro Embaló criou a primeira oportunidade de golo no Seixal. O extremo isolou-se frente ao guarda-redes do Sporting, mas atirou por cima na hora de visar a baliza.

Aos 21, Embaló voltou a estar em destaque, meteu mesmo a bola na baliza verde e branca, mas o lance já estava anulado por fora de jogo. Contudo, aos 26, o luso-guineense abriu mesmo o ativo, fazendo o 1-0 para o Benfica. Gonçalo Loureiro recuperou a bola em zona avançada, apanhou a defesa do Sporting em desequilíbrio e assistiu Tiago Araújo, que com um cruzamento milimétrico colocou a bola à mercê de Embaló, que só teve de encostar.

Na segunda parte foi o Sporting a entrar melhor e Tiago Rodrigues ainda deve estar a tentar perceber como falhou o golo do empate, logo aos 49 minutos. O avançado tinha a baliza à sua mercê, mas, surgido do nada, Celton Biai encheu a baliza e fez uma defesa monumental que manteve o Benfica na liderança do marcador.

Na resposta, Tiago Dantas retribuiu a gentileza e com tudo para ampliar a vantagem das águias permitiu a um defesa do Sporting desviar para o poste.

O Benfica voltava a estar melhor no jogo e aos 58 Ronaldo Camará carimbou o momento do jogo, num remate em que fez o 2-0 para os 'encarnados'. Numa jogada toda ao primeiro toque, Gonçalo Ramos tocou para Tiago Dantas, o médio desmarcou Camará e este, com um remate em vólei, fez o 2-0 no Seixal.

Até final, o Benfica, com um ouvido no Olival, limitou-se a gerir a vantagem no marcador, mas a vitória frente aos leões acabou por ter um sabor agridoce para a equipa de Luís Nascimento, que na última jornada tinha perdido a liderança com o empate frente ao Sporting de Braga e hoje viu confirmado o título de campeão do F. C. Porto.