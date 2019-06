Benfica vence dérbi e empata o "playoff"

Ontem às 23:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Sporting derrotado em casa, por 3-6, no jogo 2 da final do campeonato nacional de futsal.

Os leões venceram o primeiro jogo, na Luz, por 5-4, mas foram surpreendidos pelo Benfica, esta quinta-feira, no segundo desafio da final à melhor de cinco, realizado no Pavilhão João Rocha.

Com o "playoff" (1-1), haverá, no mínimo, mais dois jogos. As duas equipas voltam a encontrar-se no domingo (16.15 horas), na Luz, e no dia 13 (quinta-feira), outra vez em Alvalade.

No caso de ser necessário um quinto jogo, será novamente em casa do Benfica, que beneficia do fator casa, por ter sido primeiro classificado na fase regular.