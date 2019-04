Benfica vence em Oliveira de Azemeís e mantém a luta pelo primeiro lugar

Ontem às 22:43 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica venceu esta quarta-feira em casa da Oliveirense por 84-79, na sétima jornada do grupo A da segunda fase da liga de basquetebol, e mantém em aberto a discussão pelo primeiro lugar.

Com o fator casa na mira dos oliveirenses para a fase final, foi o Benfica quem entrou melhor na partida, guiado pelos 22 pontos, sete ressaltos e quatro assistências de Micah Downs, os 17 pontos de Alex Suarez e os 14 de Mickel Gladness, perante uma Oliveirense que demorou a encontrar o seu ritmo, apesar da exibição de Travante Williams, que assinou 18 pontos.

As águias entraram com o 'pé no acelerador', com Gladness em evidência nas primeiras jogadas, fazendo um afundanço que encerrou um parcial de 10-0 e obrigou a Oliveirense a pedir um desconto de tempo nos primeiros minutos.

Travante Williams respondeu, mas o ritmo e acerto benfiquista ia complicando a tarefa da casa, que via o adversário arranjar espaços muito facilmente debaixo do cesto, algo que continuou no segundo período.

A equipa de Carlos Lisboa continuou com o acerto de lançamentos de campo no segundo período, terminando a primeira parte com 71% de concretização, contra os 41% da formação de Norberto Alves, que, apesar de um maior esforço, chegou ao intervalo com uma desvantagem de oito pontos (42-50). Micah Downs e Alejandro Suarez destacavam-se do lado benfiquista, enquanto Travante e James Ellisor tentavam manter o ritmo na equipa da casa.

À saída dos balneários, um bom esforço defensivo levou a Oliveirense a oito pontos consecutivos e depois à primeira vantagem no jogo. Do lado benfiquista, a percentagem baixou, mas o jogo debaixo do cesto e Micah Downs continuavam a fazer a diferença, levando a partida para o último período com dois pontos de vantagem (61-63).

No último período, João Balseiro marcou um triplo e colocou a Oliveirense na frente, o que originou várias mudanças de liderança até aos minutos finais, nos quais o Benfica conseguiu segurar a vantagem entretanto alcançada.

A dois minutos do fim, Travante Williams colocou a Oliveirense a um ponto de diferença, mas, pouco depois, um triplo de Juan Cantero deu uma vantagem de seis pontos ao Benfica, complicando a tarefa da Oliveirense. Travante Williams ainda reduziu para três pontos, mas o argentino voltaria a marcar da linha de lance livre, seguido por Tomás Barroso.

Oliveirense (79): Travante Williams (18), José Barbosa (6), Marc-Eddy Norelia (12), James Ellisor (13) e Locovic. Jogaram ainda: André Bessa (11), João Guerreiro (2), Thomas Thaey (11) e João Balseiro (6).

Treinador: Norberto Alves.

Benfica: Micah Downs (22), Juan Cantero (5), Tomás Barroso (11), Arnette Hallman (3) e Mickel Gladness (14). Jogaram ainda: Miguel Cardoso (2), José Silva, Fábio Lima, Cláudio Fonseca (8), Rafael Lisboa (2) e Alex Suárez (17).

Treinador: Carlos Lisboa.