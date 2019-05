Benfica vence F. C. Porto e fecha segunda fase da liga em bom momento

Hoje às 21:17 Facebook

O Benfica venceu (76-73) este domingo fora o F. C. Porto para a 10.ª e última jornada da segunda fase da liga de basquetebol e confirmou o bom momento que atravessa.

Com tudo decidido quanto à classificação, as duas equipas jogaram quase sempre a um ritmo baixo e só nos instantes finais é que aumentaram a intensidade do seu jogo e entusiasmaram os adeptos presentes.

O norte-americano Kicha Downs, do Benfica, foi a grande figura, com 27 pontos marcados graças a uma variada gama de recursos técnicos que os "dragões" quase nunca conseguiram contrariar.

Numa partida equilibrada, o F. C. Porto pagou caro o seu desacerto da linha de lances livres e correu quase sempre atrás do resultado e, a cerca de 20 segundos do fim, perdia por três pontos (76-73).

O Benfica entrou melhor e, sem forçar muito, dominou o primeiro período, que venceu por 18-20, apesar do bom desempenho do portista William Graves na luta na tabelas e dos seis pontos convertidos por Sasa Borovnjak.

O equilíbrio manteve-se até ao intervalo, Graves continuou a fazer o seu poderio físico, o F. C. Porto chegou a comandar o marcador por 28-24 e o Benfica, que foi para o segundo período com um cinco composto por segundas linhas, conseguiu travar o ascendente contrário.

Embora o equilíbrio se mantivesse na segunda metade, o F. C. Porto chegou ao fim do terceiro período com uma ligeira vantagem pontual (52-51).

No último período, as duas equipas intensificaram as suas ações, o encontro subiu de interesse e de qualidade à medida que foi caminhando para o fim e o Benfica adquiriu então uma vantagem pontual de cinco a 25,8 segundos do final (73-68), que o F. C. Porto já não conseguiu anular totalmente.

Os encarnados vão agora defrontar o CAB Madeira na primeira eliminatória da fase final e o F. C. Porto medirá forças com o Terceira Basket, dos Açores.

Ficha de jogo:

Jogo realizado no Dragão Caixa, no Porto.

F. C. Porto - Benfica, 73-76.

Ao intervalo: 33-33.

Sob a arbitragem de Sérgio Silva, Pedro Coelho e Paulo Marques, as equipas alinharam e marcaram:

F. C. Porto (73): Bradley Tinsley (11), Francisco Amarante, João Soares (2), Sasa Borovnjak (16) e William Graves (17). Jogaram ainda: Pedro Pinto (12), Miguel Queiroz (9), António Monteiro (6), Ferrán Pedreno, Pedro Bastos, Vlladyslav Voytso, Pedro Bastos e Diogo Araújo.

Treinador: Moncho López.

Benfica (76): Micah Downs (27), Juan Cantero (10), Tomás Barroso (2), Arnette Hallman (9) e Mickel Gladness (11). Jogaram ainda: Miguel Cardoso, José Silva (8), Fábio Lima (6), Cláudio Fonseca (1), Rafael Lisboa (2), Jacques Conceição e Alejandro Castro.

Treinador: Carlos Lisboa.

Marcha do marcador: 18-20, 33-33 (intervalo), 52-51 e 73-76 (final).