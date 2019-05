Benfica vence F. C. Porto e ganha vantagem nas meias-finais de Basquetebol

JN Hoje às 23:29 Facebook

O Benfica derrotou o F. C. Porto, por 89-82, e ao vencer o primeiro jogo das meias-finais da Liga Portuguesa de basquetebol colocou-se em vantagem na eliminatória disputada à melhor de cinco partidas.

No Pavilhão da Luz disputou-se um clássico pautado pelo equilíbrio, tendo os azuis e brancos chegado ao intervalo a vencer por três pontos (43-40), após o Benfica ter ganho o primeiro parcial, por 21-20, e o F. C. Porto o segundo, por 23-19.

No entanto, os comandados de Carlos Lisboa conseguiram ser superiores na segunda parte. No terceiro período venceram por 30-23 e entraram no último com uma vantagem de quatro pontos (70-66), conseguindo ampliá-la para sete pontos e vencer a partida por 89-82.

O jogo exterior acabou por fazer a diferença a favor do Benfica, pois todos os cinco jogadores das águias que apostaram nos lançamentos de três pontos apresentaram no mínimo 50 por cento de eficácia.

Com o Benfica em vantagem sobre o F. C. Porto nas meias-finais, os dois rivais voltam a medir forças no próximo domingo, novamente no Pavilhão da Luz.

Assim, terminado o ciclo de primeiros jogos da última eliminatória antes da final, Benfica e Oliveirense partem na frente para as segundas partidas, pois os campeões nacionais também derrotaram a Ovarense, por 99-72.