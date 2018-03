Benfica vence F. C. Porto na primeira mão dos "quartos" da Liga Europeia

Hoje às 19:17 Facebook

O Benfica venceu, este sábado, o F. C. Porto, por 3-2, no jogo da primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europeia de hóquei em patins. Um jogo em que as bolas paradas tiveram preponderância no marcador.

Um resultado que coloca do Benfica com uma ligeira vantagem, contudo os dois golos fora, por parte do F. C. Porto, poderão ter forte influência no desfecho da eliminatória, cuja segunda mão está prevista para 7 de abril, no Dragão Caixa, no Porto.

Durante o jogo, as equipas encaixaram-se bem uma na outra desde o primeiro minuto, procurando explorar os erros ou aproveitar as bolas paradas.

E foi precisamente nestes lances que surgiram os dois primeiros golos. Aos cinco minutos, João Rodrigues converteu uma grande penalidade a castigar uma falta sobre Carlos Nocolia. Aos 10 minutos o F. C. Porto empatou, com Gonçalo Alves bater Pedro Henriques, da mesma forma, depois de uma falta de Diogo Rafael sobre Reinaldo Garcia.

Num momento em que o F. C. Porto estava em crescente e a rodar a equipa, Tiago Rafael, aos 15 minutos, recolocou os encarnados a vencer, mas, na resposta, e depois do cartão azul a Jordi Adroher, Hélder Nunes, que não conseguiu bater Pedro Henriques, no livre indireto, deixou claro que os campeões nacionais não estavam na Luz para brincadeiras. João Rodrigues seguiu-lhe os passos, aos 19, ao não levar a melhor sobre Carles Grau, também de livre indireto.

Aos 21 minutos, Valter Neves ampliou a vantagem, numa jogada de contra-ataque e levou o Benfica para o intervalo a vencer por 3-1.

Carles Grau voltou a estar em evidência, aos 28 minutos, quando defendeu uma grande penalidade apontada por João Rodrigues. Já Hélder Nunes levou a melhor sobre Pedro Henriques, aos 29, de livre direto, depois de o Benfica ter atingido a décima falta.

Os 'azuis e brancos' passaram a dominar a posse de bola, mas a consistência defensiva dos comandados de Pedro Nunes foi evitando males de maior, obrigando os dragões a remates de longe, sem consequência no marcador.

Os guarda-redes, aliás, acabaram por ser os jogadores de maior destaque nas duas equipas. Primeiro, Carles Graus, que defendeu o livre indireto relativo à décima falta do F. C. Porto, e Pedro Henriques, ao fechar muito bem a baliza ao remate de Hélder Nunes, na 15.ª das águias.

Nicolia ainda teve oportunidade de fazer o 4-2, de livre direto, depois de ter sido carregado por Gonçalo Alves, jogador admoestado com cartão azul, mas na conversão levou a bola a bater no poste da baliza e na recarga permitiu a defesa de Carles Grau.

Marcadores:

1-0, João Rodrigues, 5 minutos (grande penalidade).

1-1, Gonçalo Alves, 10 (grande penalidade).

2-1, Tiago Rafael, 15.

3-1, Valter Neves, 21.

3-2, Hélder Nunes, 29 (livre direto).