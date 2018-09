Benfica vence F.C. Porto e adianta-se no "play-off"

01 Junho 2018 às 22:34 Facebook

Twitter

Benfica venceu, na noite desta sexta-feira, o F. C. Porto, por 96-90, no terceiro encontro das meias-finais do play-off da liga portuguesa de basquetebol. O triunfo deixou os encarnados em vantagem na eliminatória, por 2-1.

Com 43-39 ao intervalo, resultado favorável às águias, a equipa de José Ricardo confirmou o triunfo nos terceiro e quarto períodos do jogo, acabando por triunfar por 96-90.

O quarto jogo do play-off e que pode dar o apuramento para a final do campeonato de 2017/18, disputa-se no próximo domingo (18.30 horas), no Dragão Caixa, no Porto.