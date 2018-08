Benfica vence Fenerbahçe com golo solitário de Cervi

JN Ontem às 21:43 Facebook

O Benfica recebeu e venceu, por 1-0, esta terça-feira, os turcos do Fenerbahçe, no primeiro jogo da terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões.

Cervi foi a figura do encontro ao apontar o golo que garantiu o triunfo do Benfica frente ao Fenerbahçe, numa partida a contar para a terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões.

Depois de uma primeira parte mais dividida, os encarnados conseguiram chegar ao golo no segundo tempo. Cervi recebeu um passe do compatriota Salvio, e dentro da área, virou-se para a baliza e atirou de pé esquerdo, com a bola a passar por baixo do guarda-redes Demirel.



De ressalvar que as águias têm o pleno de apuramentos nos confrontos com o Fenerbahçe, formação turca que afastou na primeira eliminatória da Taça dos Campeões de futebol de 1975/76 e, mais recentemente, nas meias-finais da Liga Europa de 2012/13.

O Benfica vai em vantagem para a segunda mão da eliminatória, que se jogará em Istambul, na Turquia, no dia 14 de agosto.