Hoje às 22:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Golo de Taarabt dá triunfo às águias no último jogo da International Champions Cup, disputado este domingo.

No desafio de despedida ao torneio americano de pré-temporada, o Benfica somou a terceira vitória em três jogos.

Em Boston, as águias marcaram à passagem do minuto 70, por intermédio do atacante marroquino Taarabt.

No próximo domingo, dia 4 de agosto, o Benfica tem o primeiro jogo oficial da temporada 2019-20, a final da Supertaça, a disputar com o Sporting, no Estádio do Algarve.