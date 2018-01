Benfica vence Moreirense

JN Hoje às 17:51, atualizado às 20:45 Facebook

O Benfica venceu (2-0), este domingo em Moreira de Cónegos, o Moreirense e continua na perseguição pela liderança.

Com apenas uma novidade no onze - Samaris entrou para o lugar de Fejsa - o Benfica entrou melhor na partida mas foi o Moreirense a fazer o primeiro aviso. Aos 10 minutos, Bruno Varela teve de se aplicar para negar o golo a André Micael, que rematou fora da área.

Os encarnados chegaram à vantagem aos 23 minutos, por Pizzi. Após uma boa assistência de Jonas, o médio luso rematou de primeira à entrada da área e inaugurou o marcador.

Aos 47 minutos, Jonas esteve muito perto de ampliar o marcador, mas valeu a boa intervenção de Jhonatan. Contudo, o brasileiro acabaria mesmo por festejar aos 74 minutos. Jonas recebeu ao centro, tirou André Micael da frente e atirou para o fundo da baliza da equipa de Moreira de Cónegos.

Com este resultado, o Benfica mantém-se no terceiro lugar, com três pontos de vantagem em relação ao Braga e a três pontos do Sporting, que este domingo venceu o Marítimo. Na próxima jornada, o Benfica defronta, fora de portas, o Braga e o Moreirense recebe o V. Setúbal.