O Benfica goleou (10-0) o Nacional no Estádio da Luz este domingo e colou-se ao F. C. Porto na Liga, ficando a apenas um ponto da equipa azul e branca. É a maior goleada do Benfica no principal campeonato português nos últimos 55 anos.

Chuva de golos no Estádio da Luz. Depois do deslize do F. C. Porto em Moreira de Cónegos, os encarnados precisavam de vencer o Nacional para ficar a apenas um ponto dos campeões nacionais e fê-lo com distinção. Não só somou mais um triunfo sob o comando de Bruno Lage - o atual técnico só ganha na Liga - como ainda brindou os adeptos com uma goleada histórica.

Com Vlachodimos de regresso à baliza, Rafa e Ferro em estreia a titular na equipa principal das águias, o resultado começou a desenhar-se logo ao primeiro minuto de jogo - 35 segundos - por Grimaldo e foi-se acentuando. Ainda que com uma boa vantagem ao intervalo (3-0, com mais dois golos de Seferovic), o Benfica não tirou o pé do acelerador e marcou mais sete golos no segundo tempo.

João Félix, Pizzi, de grande penalidade, Ferro, em estreia no campeonato e como marcador, Ruben Dias, Jonas (85 e 90), num regresso após lesão, e Rafa (88) fecharam o resultado e deixaram a equipa de Bruno Lage a um ponto do F. C. Porto.

Esta é a maior goleada do Benfica no principal campeonato português nos últimos 55 anos. Aliás, é preciso recuar a 1964, num jogo com o Seixal para encontrar um resultado igual ao deste domingo, no Estádio da Luz.

Maiores goleadas

10-0 Nacional [2019]

10-0 Seixal [1964]

13-1 Sanjoanense [1947]

12-2 F. C. Porto [1943]