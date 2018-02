Benfica vence Oliveirense e ergue pela sexta vez Taça Hugo dos Santos

Ontem às 22:17 Facebook

O Benfica venceu este domingo a Oliveirense, por 99-85, e conquistou a sua sexta Taça Hugo dos Santos de basquetebol do historial, cumpridas nove edições da competição.

Os encarnados confirmaram que Sines é uma cidade talismã pois, além de terem conquistado nesta localidade a Supertaça, frente ao CAB Madeira, agora conseguiram arrebatar o segundo troféu da temporada.

O poste norte-americano Raven Barber, do Benfica, acabou por ser eleito o jogador mais valioso (MVP) da final, ao registar 15 pontos, sete ressaltos e 100% (6/6) de lançamentos de dois pontos.

As águias assumiram o controlo da partida, atuando em campo aberto e conseguindo converter 31 pontos em apenas 10 minutos, numa exibição em que seguiu a filosofia de jogo defendida pelo seu técnico, José Ricardo Rodrigues, curiosamente um ex-treinador da Oliveirense.

A primeira parte concluiu-se com o Benfica a ostentar uma invulgar percentagem de lançamentos triplos (6/7, 85,7%) e de dois pontos (13/16, 81,3%), uma elevada eficácia que desorientou a turma de Oliveira de Azeméis.

Daí a confortável vantagem dos "encarnados" registada ao intervalo (53-39), que obrigava a Oliveirense a correr atrás do resultado.

A Oliveirense reentrou disposta a anular o avanço do Benfica no marcador. Mas os jogadores benfiquistas, muito concentrados, lograram conservar a vantagem de 14 pontos (75-61) no final do terceiro período, idêntica à verificada ao intervalo.

A mesma diferença manteve-se no final (99-85), confirmando o domínio coletivo na luta das tabelas, com 27 ressaltos conquistados, contra apenas 13 do seu opositor.