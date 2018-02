Benfica vence Paços de Ferreira com bis de Jonas e golo de Rafa

JN Ontem às 22:37 Facebook

O Benfica venceu (3-1), este sábado, o Paços de Ferreira na Capital do Móvel, em jogo a contar para a 24.ª jornada da liga. Jonas e Rafa foram os autores dos golos das águias.

Numa primeira parte em que os encarnados tiveram muita dificuldade, o Paços de Ferreira chegou à vantagem aos nove minutos, por Luiz Phellype. Xavier roubou a bola a Grimaldo, correu para a área e serviu o avançado brasileiro. Phellype não perdoou e, num remate de primeira, não deu hipótese de defesa a Bruno Varela e fez o primeiro golo do encontro.

No início da segunda parte, Defendi impediu Jonas de chegar ao golo mas o avançado brasileiro acabaria mesmo por marcar aos 72 minutos. Assis perdeu a bola, Rafa cruzou, Jiménez rematou contra Jonas e, na recarga, o camisola dez não falhou e igualou o marcador. Perto do minuto 90, o brasileiro voltou a marcar, na sequência de um cruzamento de Seferovic.

Já nos descontos, a equipa da casa ficou reduzida a dez elementos. Gian pisou o tornozelo de Jonas e viu o cartão vermelho. Aos 90+6, Rafa fez o 3-1, após uma assistência de Jiménez e selou a reviravolta para a equipa de Rui Vitória.

Com este resultado, o Benfica ocupa o segundo lugar a dois pontos do F. C. Porto, que este domingo defronta o Portimonense, e com vantagem de três pontos em relação ao Sporting, que na segunda-feira recebe o Moreirense.

Na próxima jornada, o clube da luz recebe o Marítimo e o Paços de Ferreira defronta, fora de casa, o Moreirense.