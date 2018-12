Benfica vence Paços de Ferreira e está a um ponto das meias-finais

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:35 Facebook

O Benfica venceu (2-0) esta quarta-feira o Paços de Ferreira na segunda jornada da Taça da Liga e ficou muito perto de se apurar para as meias-finais. Seferovic e João Félix marcaram os golos dos encarnados.

Com algumas alterações no onze - Svilar e João Félix foram algumas das novidades - o Benfica desenhou a vitória frente ao Paços de Ferreira, na Luz, ainda na primeira parte.

Aos 12 minutos, Alfa Semedo furou pela direita e, na área, cruzou tenso para o desvio certeiro de Seferovic. O suíço, que marcou pelo segundo ano consecutivo, já leva 11 golos esta época e igualou a segunda melhor época pessoal.

Ainda antes do intervalo, foi a vez de João Félix fazer o gosto ao pé. Após uma jogada muito bem desenhada pelo flanco direito do Benfica, o português devolveu de calcanhar a Zivkovic. O cruzamento do sérvio teve um corte da defesa do Paços e, na sobra, estava lá novamente João Félix para disparar sem hipóteses de defesa para Carlos Henriques.

Na última ronda, a 28 de dezembro, o Benfica só precisa de um empate na Vila das Aves. A final four da Taça da Liga, prova que o Benfica venceu por sete vezes em 11 edições, realiza-se em janeiro em Braga, com as meias-finais a 22 e 23 e a final a 26.