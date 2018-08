Benfica vence PAOK ao intervalo

JN Hoje às 20:47 Facebook

O Benfica segue com vantagem frente ao PAOK, por 1-3, no Estádio Toumba.

O PAOK entrou mais forte no encontro e, logo aos 13 minutos, adiantou-se no marcador por intermédio de Prijovic.



A resposta do Benfica surgiu aos 21 minutos. Pontapé de canto batido por Pizzi e Jardel, nas alturas, a fazer o empate.



Daí para a frente o Benfica esteve melhor e aumentou a vantagem, aos 26 minutos, através de uma grande penalidade convertida por Salvio, e aos 39, através de Pizzi. Grande jogada coletiva do Benfica, com Cervi a servir na perfeição o camisola 21 do Benfica, que atirou para o fundo das redes do PAOK.