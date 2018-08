Benfica vence PAOK e está na fase de grupos da Liga dos Campeões

JN Hoje às 21:51 Facebook

O Benfica venceu esta quarta-feira o PAOK, por 1-4, no jogo da segunda mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

Depois do empate a uma bola na primeira mão no Estádio da Luz, os gregos entraram melhor com Prijovic, aos 13 minutos, a abrir o marcador.



Os encarnados reagiram da melhor maneira e, ainda na primeira parte, marcaram três golos e foram para o intervalo com a eliminatória na "mão".



Após o descanso, entrada a todo o "gás" das águias, que aos 49, por intermédio de Salvio, aumentaram a vantagem para os 1-4 finais.



Ainda ​n​​​ão é desta que o PAOK, que nunca esteve na fase de grupos da Liga dos Campeões, vai marcar presença na liga milionária.