Benfica vence Sporting de Braga e joga final do nacional com o Sporting

O Benfica garantiu este sábado um lugar na final dos play-offs do campeonato nacional de futsal, marcando encontro com o bicampeão em título Sporting, ao vencer em casa o Sporting de Braga por 2-1, no segundo jogo das meias-finais.

A formação arsenalista chegou ao intervalo a vencer, graças a um tento de Ludgero, mas, na segunda parte, os encarnados deram a volta ao resultado, com tentos dos brasileiros Fernandinho e Robinho.

No primeiro jogo, disputado em Braga, a formação comandada por Joel Rocha tinha triunfado por 3-2.

O Sporting garantiu na sexta-feira um lugar na final, ao golear em casa o Modicus por 4-0, depois do triunfo em Gaia por 2-0.

A final começa a disputar-se a 16 de junho, no Pavilhão João Rocha, casa dos leões, que não perderam qualquer jogo no campeonato, tento apenas cedido um empate, no reduto dos encarnados.