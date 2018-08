Benfica vence Sporting e adia decisão do título para um quinto jogo

29 Abril 2018 às 23:23 Facebook

O Benfica empatou (2-2) este domingo a final do playoff de voleibol masculino, diante do Sporting, ao vencer o quarto encontro da final por 3-1.

Os leões, que em caso de vitória se sagravam campeões, saíram derrotados do Pavilhão da Luz com os parciais de 25-23, 25-18, 19-25, 25-19.

O quinto e decisivo jogo está agendado para terça-feira em casa do Sporting, no Pavilhão João Rocha, com vantagem dos 'leões' no campo, depois de terem vencido a fase regular.

O Sporting procura o título de campeão numa época em que regressou à modalidade 22 anos após a extinção da equipa, enquanto o Benfica, campeão em título, tenta renovar o troféu.