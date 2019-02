Benfica vence Sporting e assume liderança do nacional

Hoje às 22:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica roubou esta segunda-feira a liderança da primeira fase do campeonato nacional de voleibol ao Sporting, ao receber e vencer os leões, por 3-0, em jogo da 20.ª jornada.

Com este triunfo o Benfica soma agora 57 pontos, mais dois do que o Sporting, agora no segundo lugar.

À primeira vista, um duelo entre os dois primeiros classificados poderia ser sinónimo de 'horas extra' num jogo de voleibol e terem de se disputar os cinco parciais previstos. Hoje não foi o caso e o Benfica somou a quarta vitória esta temporada diante do Sporting depois do 3-0 para a Supertaça, do 3-2 para o campeonato e, pelo mesmo resultado, a conquista do Torneio das Vindimas.

A jogar em casa, o Benfica entrou melhor no encontro e a beneficiar de erros no bloco do Sporting, mas, aos poucos, os comandados de Hugo Silva foram equilibrando as forças, sobretudo a partir do momento em que Miguel Maia entrou em jogo, contudo, não conseguiram inverter a marcha do marcador, perdendo por 26-24.

O segundo parcial até começou com algum equilíbrio, mas, de repente, o Sporting 'colapsou' e por muito que tentasse voltar ao jogo não conseguiu. Parecia manietado e, sempre que tentava o contra-ataque, os comandados de Marcel Matz respondiam com pontos. Tendo sido precisamente esse o fator que ditou novo triunfo dos 'encarnados', já que ganharam 75 por cento dos ataques, traduzindo-se num claro 25-15.

Depois de ter corrigido os erros no serviço evidenciados no primeiro parcial, o Benfica entrou meio tremido no terceiro 'set', chegando a ter uma desvantagem de quatro pontos, mas reassumiu o comando do marcador aos 10-9 e não mais o largou para infortúnio dos 'leões' que tudo fizeram para conquistá-lo (25-21).