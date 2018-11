Benfica vence Tondela e interrompe série negativa

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:01 Facebook

O Benfica regressou aos triunfos este domingo ao vencer (3-1) o Tondela na 10.ª jornada da Liga. Os encarnados estiveram a perder, num encontro em que os beirões acabaram reduzidos a nove.

Depois de quatro jogos sem vencer, o triunfo. O Benfica pôs este domingo fim ao pior registo desde que Rui Vitória está no comando técnico, ainda que o encontro não tivesse começado de feição para os águias.

Conti - uma das novidades no onze a par de Rafa e Pizzi - que alinhou no lugar do castigado Jardel, fez um autogolo no primeiro minuto de jogo. Após uma grande arrancada e cruzamento de Murillo na direita, Conti, em luta com Xavier na área, acabou por empurrar a bola para o fundo das redes da baliza de Vlachodimos. Foi o quinto jogo consecutivo do Benfica a sofrer golos.

Nove minutos depois, Jonas igualou o marcador. Na sequência de um bom cruzamento de André Almeida, o brasileiro não perdoou e, com um cabeceamento perfeito, não deu hipótese de defesa a Cláudio Ramos. Os auriverdes continuam a ser uma das grandes vítimas do camisola dez: em cinco jogos com o Tondela, já marcou cinco vezes.

Num jogo intenso e com boas oportunidades de parte a parte, o Tondela acabou reduzido a nove na segunda metade do encontro. David Bruno viu o segundo cartão amarelo após uma falta sobre Jonas e acabou expulso. Pouco depois, Seferovic selou a reviravolta do Benfica. Depois de uma boa jogada coletiva, André Almeida, novamente na assistência, encontrou o suíço na área, que só teve de encostar.

A seguir, Xavier teve nos pés o segundo golo do Tondela. O avançado, isolado frente a Vlachodimos, rematou ao lado. Não marcou o Tondela, voltou a festejar o Benfica: Jonas isolou Rafa e o português não perdoou, somando o sexto golo da época, a quarta mais concretizadora do ex-jogador do Braga. Aos 84 minutos, Ícaro Silva foi expulso.

Com este resultado, o Benfica subiu provisoriamente ao terceiro posto, com 20 pontos, a quatro do líder F. C. Porto e a um do Braga.