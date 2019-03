Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:23 Facebook

O Benfica venceu (1-0), este sábado, o Tondela no Estádio da Luz em jogo a contar para a 27.ª jornada da Liga. Seferovic saltou do banco para dar a vitória aos encarnados perto do fim do encontro, num jogo com três golos anulados.

Veja o golo e os casos: