Benfica vence Vitória de Guimarães por 3-2 no primeiro jogo do campeonato

Hoje às 22:23 Facebook

Twitter

O Benfica venceu, na noite desta sexta-feira, em casa, o Vitória de Guimarães, por 3-2, no primeiro jogo da jornada inaugural da Liga de futebol 2018/19. Pizzi fez um hat-trick na primeira parte e depois André André e Celis reduziram para a equipa minhota.

A equipa encarnada adiantou-se cedo no marcador, com um golo de Pizzi, aos 10 minutos. Após um falhanço defensivo da equipa minhota, surgiu o número 21 do Benfica a marcar o primeiro golo no jogo e no campeonato.

Pouco depois (14 minutos), o Benfica podia ter aumentado para 2-0, mas Ferreyra falhou uma grande penalidade, a castigar derrube de Rafa Soares a Salvio. O argentino rematou denunciado e permitiu a defesa de Douglas.

Aos 18 minutos, o Vitória esteve perto do empate, mas o remate de Tyler Boyd bateu num poste.

Mais eficaz, Pizzi, aos 30 minutos, elevou para 2-0, assinando o segundo golo da conta pessoal.

O 3-0 (38 minutos) não demorou a voltou a ter a assinatura de Pizzi, resultado com que se concluiu o primeiro tempo.

Na segunda parte, tudo foi diferente. Os vitorianos reduziram para 3-1, aos 76 minutos, num golo de André André, e pouco depois (81) assinaram o segundo golo, num remate do ex-benfiquista Celis.

Com o resultado pela margem mínima, a equipa de Luís Castro procurou a igualdade, mas o resultado não se alterou, tyendo o jogo terminado com o triunfo benfiquista, por 3-2.