Benfica vende Pêpê ao Vitória de Guimarães: "Estou aqui para dar tudo"

Nuno Barbosa Hoje às 18:17 Facebook

Twitter

Partilhar

"A Vitória Sport Clube, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o SL Benfica para a cedência definitiva do atleta Pedro Rodrigues (Pêpê). Depois do empréstimo ao Vitória SC na última temporada, onde cumpriu 20 jogos, o médio, de apenas 22 anos, rubricou, esta terça-feira, um contrato válido por cinco temporadas, com o clube vitoriano a tornar-se detentor de 50% dos seus direitos económicos".

Mesmo sem revelar valores, o comunicado emitido pelo V. Guimarães, esta terça-feira, não deixou dúvidas quanto aos contornos da transferência definitiva de Pêpê, do Benfica para o V. Guimarães.

Em declarações aos canais de comunicação do clube minhoto, o médio confirmou que este era o desfecho que desejava: "Quando terminou o campeonato, disse logo aos meus empresários que queria ficar aqui. Felizmente, estou aqui. Gostei da cidade, dos adeptos, e estou mesmo muito contente e ansioso para dar tudo pelo Vitória", afirmou.

Sobre o novo treinador, Ivo Vieira, o reforço carregou nos elogios e com conhecimento de causa: "Estive com o mister no Estoril e gostei bastante da forma como ele pensa o jogo, pois vai de encontro àquilo que é o ideal para mim. Estou aqui para dar o meu máximo por ele e pela equipa. Penso que será um bom ano para mostrar o meu valor".