Benfica vende Talisca por 19 milhões de euros

A SAD do Benfica comunicou à CMVM que o clube chinês Guangzhou Evergrande accionou o direito de compra do passe de Talisca.

A venda do jogador brasileiro rendeu aos cofres da Luz 19,2 milhões de euros.



Leia o Comunicado na íntegra:



A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que o Guangzhou Evergrande exerceu o direito de opção para a aquisição a título definitivo dos direitos desportivos do jogador Anderson Souza Conceição (Talisca) por um montante de € 19.200.000 (dezanove milhões e duzentos mil euros), o qual estava consagrado no contrato de cedência temporária do referido atleta. Ao valor acima referido acresce a quantia já recebida de € 5.800.000 (cinco milhões e oitocentos mil euros), acordada no contrato de cedência temporária do referido jogador.