Benfica volta a recorrer da suspensão de Samaris

O Benfica vai apresentar novo recurso do castigo de três jogos aplicado ao futebolista grego, informa uma nota publicada esta quarta-feira no site oficial do clube. Desta vez, a apelação segue para o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol.

O clube da Luz já tinha apresentado um primeiro recurso ao Conselho de Disciplina, solicitando efeito suspensivo do castigo, então negado. Esta quarta-feira ficou a saber-se que o castigo de três jogos foi mantido.

Recorde-se que Samaris foi punido por um lance com Paulinho, logo após o apito final do jogo com o S.C. Braga, para a Taça da Liga. A Comissão de Instrutores da Liga abriu então um auto de flagrante delito e o Conselho de Disciplina aplicou os três jogos de castigo.