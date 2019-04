Benzema salva Real Madrid frente ao Eibar

Hoje às 18:22 Facebook

O avançado francês Karim Benzema bisou este sábado na reviravolta do Real Madrid, em casa, frente ao Eibar, com o 2-1 a manter a esperança do segundo lugar, à 31.ª jornada da liga espanhola.

O internacional francês, que vai com quatro golos nos últimos três jogos, foi eficaz e assim escamoteou um mau jogo dos merengues, que deram a volta a um Eibar que foi bem melhor no primeiro tempo e só foi superado por dois golpes de cabeça.

Os forasteiros adiantaram-se por Marc Cardona (39), em lance de envolvimento do ataque da equipa de Paulo Oliveira, que terminou com conclusão fácil, sem marcação na área.

Os assobios com que a equipa de Zinedine Zidane regressou aos balneários apenas foram amainados com dois cabeceamentos, na zona frontal, de Benzema (59 e 81), ambos a cruzamentos na direita e entre os centrais.

O Real Madrid atingiu os 60 pontos, menos dois do que o Atlético de Madrid, que este sábado visita o Barcelona, líder com oito de avanço.