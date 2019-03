Bernardeschi: "Suspender Ronaldo seria uma loucura"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:34 Facebook

O médio Federico Bernardeschi, companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo, considerou esta terça-feira que seria "uma loucura" castigar o português devido ao festejo após a vitória frente ao Atlético de Madrid.

Federico Bernardeschi, médio da Juventus, abordou a possível sanção a Cristiano Ronaldo, após o polémico festejo no encontro com o Atlético de Madrid, que a equipa de Turim venceu por 3-0, carimbando a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões.

A UEFA abriu um processo disciplinar ao craque português mas Bernardeschi garante que uma possível punição seria uma "loucura".

"Sanções a Ronaldo? Acho que não há nada a comentar. Parece-me que não vale a pena falar sobre isso. Uma sanção a Cristiano Ronaldo seria uma loucura. Foi uma celebração, um gesto", disse o médio em conferência de imprensa, deixando ainda elogios ao camisola sete.

"Sempre disse: Ronaldo é um campeão absoluto. Já o demonstrou em todos os sítios por onde esteve. Jogou em Inglaterra, em Espanha, em Itália, sempre com o mesmo rendimento. Que posso dizer mais do que ele diz em campo? Todos os dias mostra o carisma e o mesmo nível de campeão. Ao estar com ele todos os dias, aprendes muita coisa", concluiu.