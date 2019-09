Bernardo Silva considera injusto ausência de jogadores do City no prémio "The Best"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:13, atualizado às 20:31 Facebook

Cristiano Ronaldo (Juventus), Lionel Messi (Barcelona) e Van Dijk (Liverpool) são os finalistas do prémio "The Best" e, esta segunda-feira, Bernardo Silva considerou "injusto" não haver qualquer jogador do Manchester City nomeado.

O campeonato inglês, a Supertaça, Taça da Liga e Taça de Inglaterra conquistados na época passada não foram suficientes para convencer a FIFA a incluir jogadores do Manchester City na lista dos melhores. Facto que Bernardo Silva considera "injusto".

"Se calhar alguns de nós jogadores do Manchester City merecíamos estar nos nomeados. É assim que funciona o futebol, temos de aceitar. Os títulos coletivos são mais importantes, mas se pudermos juntar aos individuais claro que também fica bem. Claro que dentro do nosso balneário falámos sobre isso, dois ou três podiam lá estar. Não há nenhum jogador nomeado e claro que sentimos que é um bocadinho injusto. O que interessa é que ganhámos quatro títulos. ", disse o português, garantindo que trabalha diariamente para ser "um dos melhores do mundo".

"O que posso garantir é que vou trabalhar todos dias para ser cada vez melhor. A minha época passada foi fantástica, quero fazer melhor esta época e quero trabalhar para ser um dos melhores do mundo", concluiu.