Bernardo Silva foi gozado pelos colegas e recusa dar boleia

O português Bernardo Silva, em entrevista a um portal da Federação Portuguesa de Futebol, respondeu a várias perguntas dos seguidores.

O jogador do Manchester City e internacional português revelou algumas curiosidades esta quarta-feira, ao responder a algumas perguntas dos seguidores. Em entrevista ao "Portugal +", portal da Federação Portuguesa de Futebol, Bernardo Silva revelou quem é o mais brincalhão na seleção nacional e contou que recusa dar boleias... por ter sido gozado pelos colegas de equipa.

"O mais brincalhão é o João Moutinho, até porque joguei com ele no Mónaco, e o mais tímido talvez seja o Gelson, parece ser um bocado envergonhado. É um grande jogador. O colega da seleção a quem daria boleia? Não dava boleia a nenhum, gozam todos comigo, portanto não merecem andar no meu Smart", disse o português em tom de brincadeira.

Quanto ao momento mais marcante da carreira, Bernardo Silva não tem dúvidas: "Ganhar a Liga francesa, ganhar contra o PSG foi um feito incrível", disse.