Bernardo Silva garante que não desrespeitou ou falou mal do F.C. Porto

O internacional português abordou a troca de palavras com Francisco J.Marques, diretor de comunicação do F.C. Porto, realçando que não teve intenção de desrespeitar o clube portista.

"Quero esclarecer algumas coisas, pois, pelos comentários que tenho visto, acho que fui mal interpretado. Sim, não nego e não tenho problema em assumir: como adepto do futebol português sou do Benfica", escreveu, Bernardo Silva, nesta quinta-feira, nas redes sociais.

Na terça-feira, após a eliminação do Benfica nas meias-finais da Taça da Liga de futebol, frente ao F.C. Porto, o jogador do Manchester City e o diretor de comunicação dos dragões envolveram-se numa troca de argumentos no Twitter, sobre a arbitragem do encontro de Braga.

"Tenho um profundo respeito por todos os clubes portugueses, independentemente de serem rivais diretos do clube onde me formei e onde cresci. Mas não, definitivamente não: nenhum dos meus comentários desrespeito ou falou mal do ​​​​​​​F.C. Porto (ou de outro clube), nem sequer lá perto estive", realça Bernardo Silva.