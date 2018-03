Bernardo Silva garante triunfo do Manchester City frente ao Chelsea

Hoje às 19:22 Facebook

Um golo de Bernardo Silva garantiu este domingo a vitória do Manchester City, por 1-0, na receção ao Chelsea, campeão em título, em jogo da 29.ª jornada da liga inglesa.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Bernardo Silva antecipou-se bem à defesa londrina e já dentro da pequena área respondeu com um remate para golo a um cruzamento da esquerda de David Silva, que atravessou toda a área.

O internacional português somou assim o segundo golo em quatro dias, depois de na quinta-feira ter aberto caminho à vitória por 3-0 do City sobre o Arsenal, em jogo da 28.ª jornada.

Num jogo em que dominou, o Manchester City garantiu um triunfo que lhe permite manter os 18 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Liverpool, e 19 sobre o rival United, treinado por José Mourinho, que acerta calendário na segunda-feira no terreno do Crystal Palace.

O Chelsea, que somou o quarto desaire em cinco jornadas, segue no quinto lugar, como 45 pontos, menos oito do que o Tottenham, que é quarto.

No outro jogo do dia, o Arsenal somou a quarta derrota em cinco rondas da liga inglesa, ao perder por 2-1 no terreno do Brighton.

Aos 26 minutos, a equipa de Arsène Wenger já perdia por 2-0, depois dos golos apontados por Lewis Dunk e Glenn Murray.

O gabonês Aubameyang ainda reduziu a desvantagem antes do intervalo, aos 43 minutos, mas durante o segundo tempo a equipa londrina foi incapaz de dar a volta ao resultado, acabando por somar o terceiro desaire consecutivo, depois das derrotas por 3-0 com o Manchester City e 1-0 frente ao Tottenham.

O Arsenal, que somou também a quarta derrota consecutiva em todas as competições, segue na sexta posição da liga inglesa, a última a garantir o acesso às competições europeias, com mais cinco pontos do que o Burnley, que é sétimo.