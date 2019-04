Bernardo Silva: "Jorge Jesus não contava comigo"

Hoje às 12:21 Facebook

Futebolista internacional português confessa-se ao jornal "El Pais" e relembra o choque com o treinador que lhe fez apressar a saída do Benfica.

"Eu vinha da equipa B com a intenção de ficar e tentar jogar na equipa principal. Mas o treinador não contava comigo. Só fiz um jogo na liga e no fim da época disse-me que queria que eu voltasse para a equipa B. Eu percebi que tinha que sair e foi então que apareceu o Mónaco. Na minha primeira época lá, fomos terceiros na Liga Francesa, jogámos os 'quartos' da Champions e aprendi ao lado de jogadores como Tiago, Carrasco, Moutinho, Ricardo Carvalho, Fabinho... Entre isso e ter ficado no Benfica B, acho que foi melhor sair, não?", disse Bernardo Silva, hoje uma das estrelas do Manchester City e da liga inglesa.

Aos 24 anos, o médio internacional português percorre e a carreira e até diz que não esperava chegar tão longe: "Quando tens 14 ou 15 anos, se não jogas na formação... Muitas vezes não jogava porque era mais baixo do que os outros. Não jogava! Há sempre dúvidas, não sabes se vais conseguir. Quando cheguei à equipa B comecei a acreditar que podia ser profissional, mas nunca imaginei que chegaria ao nível da Premier League e muito menos ao Manchester City".