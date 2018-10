Bernardo Silva marca na goleada do City sobre o Burnley

Hoje às 19:31 Facebook

O português Bernardo Silva marcou um dos cinco golos do triunfo do Manchester City sobre o Burnley, na nona jornada da liga inglesa de futebol, que deixou a equipa campeã em título provisoriamente isolada na liderança.

Depois de Aguero ter inaugurado o marcador aos 17 minutos, só no segundo tempo a formação da casa voltou aos golos, por intermédio de Bernardo Silva (54), Fernandinho (56) Mahrez (83) e Sane (90).

O City, que comanda a liga com 20 pontos, pode ainda hoje ser igualado pelo Liverpool, que visita o Huddersfield.

O Chelsea, que há entrada para a jornada integrava o trio de líderes, empatou a dois golos na receção ao Manchester United, de José Mourinho, tendo apontado o tento da igualdade aos 96 minutos.

Este golo negou a Mourinho a primeira vitória como treinador do United em quatro jogos no terreno do Chelsea (somava três derrotas), ao serviço do qual conquistou três campeonatos, nas duas passagens pelo clube.

O Wolverhampton, orientado pelo português Nuno Espírito Santo, perdeu em casa, por 2-0, com o Watford, num encontro em que os "wolves" contaram com cinco portugueses no onze titular: Rui Patrício, Helder Costa, Diogo Jota, João Moutinho e Ruben Neves.

O Tottenham manteve-se na luta pelos lugares da frente, depois de ter vencido fora o West Ham pela margem mínima, com um golo de Lamela. Os 'spurs' seguem na quarta posição, com 21 pontos, os mesmo que o Chelsea.

Num jogo entre equipas do fim da tabela, o Cardiff, 17.º classificado, venceu o Fulham, 18.º, por 4-2, num encontro que chegou ao intervalo empatado a dois.

O Newcastle, lanterna-vermelha, continua à procura do primeiro triunfo na prova, depois de ter perdido por 1-0 na receção do Brighton.

No domingo, o Everton, orientado pelo português Marco Silva, visita o Crystal Palace e, na segunda-feira, o Arsenal, próximo adversário do Sporting na Liga Europa, visita o Leicester.