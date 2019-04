Bernardo Silva mostra classe dentro e fora do relvado

Nuno Barbosa Hoje às 17:29, atualizado às 17:38 Facebook

O internacional português Bernardo Silva foi eleito o melhor jogador do Manchester City-Tottenham, mas recusou-se a ficar com o prémio e entregou-o a um colega de equipa. Os citizens "vingaram-se" da eliminação da Liga dos Campeões, a meio da semana, e venceram os spurs por 1-0.

O único golo da partida entre o Manchester City e o Tottenham começou nos pés de Bernardo Silva, passou pela cabeça de Aguero e acabou na de Phil Foden, que entregou a bola às redes da baliza dos spurs.

Pelo excelente cruzamento que tirou, no arranque do lance do golo, e não só, o extremo internacional português foi eleito como o melhor jogador em campo, recebendo o prémio correspondente das mãos de Phil Foden, que o acompanhou na entrevista rápida. No entanto, Bernardo Silva nem sequer chegou a sentir o peso do troféu, numa demonstração de grande "fair play".

"Gostaria de devolver o prémio ao Phil, porque acho mesmo que ele merece, pois marcou o golo da vitória", afirmou Bernardo Silva, deixando o colega algo emocionado pelo gesto.

Com esta vitória, o Manchester City subiu à liderança da Premier League, mas fê-lo à condição, uma vez que o Liverpool só joga este domingo. Ainda assim, Bernardo Silva está bem encaminhado para sagrar-se campeão inglês, sendo certo que é um dos jogadores mais queridos pelos adeptos "citizens", que até lhe dedicam uma canção.

Também este sábado, na Premier League, pelas 17.30 horas, arranca o Newcastle-Southampton. Domingo disputam-se os jogos Everton-Manchester United, Arsenal-Crystal Palace e Cardiff City-Liverpool. Na segunda-feira, o Chelsea recebe o Burnley. Confira, agora, os resultados já conhecidos:

Manchester City 1-0 Tottenham

Huddersfield 1-2 Watford

Wolverhampton 0-0 Brighton

Bournemouth 0-1 Fulham