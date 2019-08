Bernardo Silva mostra novos dotes e não é com os pés

Hoje às 19:48, atualizado às 20:48 Facebook

O internacional português Bernardo Silva tem encantado os amantes do futebol pelas muito as qualidades futebolistas que possui. O que os fãs do jogador do Manchester City não sabiam é que os dotes do craque não se limitam ao que consegue fazer com os pés.

Esta noite de quinta-feira, pelas 22 horas, numa entrevista ao Canal 11, da Federação Portuguesa de Futebol, o avançado de 24 anos, vai mostrar que também tem dotes vocais e, diga-se, até bastante bons.

O Twitter oficial da seleção nacional partilhou um excerto da conversa, no qual o futebolista luso surge a cantar a música "Wonderwall", dos ingleses Oasis. Os "citizens" viram o vídeo e não ficaram indiferentes ao que ouviram, "retwitando-o" com a seguinte mensagem: "Quando pensas que não podes amar mais o Bernardo Silva".