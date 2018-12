Bernardo Silva regressa de lesão com golaço e um "fixe"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:43 Facebook

Bernardo Silva, recuperado de lesão, fez este sábado o primeiro golo da vitória (3-1) do Manchester City frente ao Bournemouth, na 14.ª jornada da Liga inglesa. Depois de marcar, o português festejou de forma curiosa, ao colocar o polegar para cima.

Aos 44 minutos, Wilson ainda igualou a partida, mas Sterling, aos 57, e o alemão Gundogan, aos 79, confirmaram o triunfo do Manchester City, o sexto seguido na Premier League, numa campanha em que leva 12 vitórias e apenas dois empates.

Depois de abrir a contagem, Bernardo Silva dirigiu-se às câmaras e colocou o polegar para cima. Um festejo curioso e que, entretanto, já tem justificação.

No final de novembro, o jogador português participou num vídeo para o site "Copa 90" com David Vujanic e Poet's Corner, no qual deixou uma promessa: da próxima vez que marcasse um golo pelos "citizens", colocaria o polegar para cima. Bernardo Silva foi um homem de palavra e, este sábado, cumpriu. Com distinção.