Bernardo Silva: "Sinto-me importante, mas Ronaldo é insubstituível"

O médio do Manchester City tem sido muito elogiado, mas considera que ainda "perde" para Cristiano Ronaldo.

Bernardo Silva foi o primeiro a abordar os dois próximos jogos de Portugal e o início da qualificação para o Europeu de 2020. Esta segunda-feira, antes do primeiro treino, o médio salientou a evolução que tem tido, mas colocou Cristiano Ronaldo acima de qualquer outro.

"O Cristiano é insubstituível e a seleção fica muito mais forte com ele. Sinto-me um jogador importante, quero ser importante para a equipa e dou o meu melhor para ajudar a seleção", destacou, em conferência de imprensa.

Bernardo assume, ainda assim, que atualmente é um jogador "mais completo".

"Sou um jogador mais completo hoje do que no dia em que cheguei ao Manchester City, mas ainda sou novo e acho que há sempre espaço para melhorar. Quero ser bastante melhor do que sou e ganhar muito mais títulos", acrescentou.

Sobre a seleção, Bernardo Silva assume que Portugal tem que encarar o próximo Europeu para ganhar. "Quando acreditamos em algo, estamos logo mais próximos de o conseguir. Claro que primeiro é preciso qualificar. Vamos passo a passo e o objetivo é entrar em todos os jogos para ganhar", completou.

A seleção portuguesa de futebol começou esta segunda-feira a preparar o arranque da qualificação para o Euro2020 com um treino em que Fernando Santos contou apenas com 15 jogadores e em que Cristiano Ronaldo esteve ausente.

O jogador da Juventus foi devidamente autorizado pelo Federação Portuguesa de Futebol a falhar o primeiro dia de estágio e junta-se à seleção na terça-feira.

Dos 15 jogadores que subiram ao relvado principal da Cidade do Futebol, em Oeiras, destaque para os avançados Dyego Sousa e Diogo Jota, que estão a trabalhar pela primeira vez na principal seleção de Portugal.

João Félix, outro dos estreantes, realizou trabalho de ginásio e de recuperação, assim como João Cancelo, Rúben Dias, Pizzi, Rafa, William Carvalho, André Silva, Bruno Fernandes e Gonçalo Guedes.

Portugal começa a defender o título europeu conquistado em 2016, em França, frente à seleção da Ucrânia, na sexta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, e recebe, três dias depois, em 25 de março, a Sérvia, no mesmo recinto, estando o início de ambos os jogos agendado para as 19.45 horas.

A seleção nacional vai disputar o grupo B, que inclui ainda a Lituânia e o Luxemburgo.

Pela primeira vez, a fase final do Campeonato da Europa vai decorrer em 12 cidades de 12 países diferentes, com Londres a receber os jogos das meias-finais e da final.