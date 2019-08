Bernardo Silva só precisou de 17 segundos para marcar

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:51 Facebook

Bernardo Silva saltou do banco aos 78 minutos para fixar a goleada (4-0) deste sábado do do Manchester City frente ao Brighton, na quarta jornada da liga inglesa.

Aguero, que fez a assistência para o golo do português, foi o destaque do encontro. O avançado argentino bisou aos 42 e 55 minutos. De Bruyne, aos dois minutos, abriu o marcador.

Com este resultado, a equipa de Pep Guardiola lidera a Premier League, com 10 pontos, mais um do que o Liverpool, que ainda este sábado joga no terreno do Burnley.

Veja o golo do português: