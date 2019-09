Bernardo Silva vale nove seleções da Lituânia

João Faria Hoje às 13:07 Facebook

É quase incomparável! Muitos milhões separam Lituânia e Portugal, seleções que se defrontam, esta terça-feira (19.45 horas), em Vilnius, no quarto jogo da equipa lusitana, na fase de qualificação do Euro 2020.

De acordo com o site "Transfermarkt", especializado em mercado de futebol, 19 dos 25 jogadores convocados pelo selecionador português valem mais, sozinhos, do que toda a seleção da Lituânia junta! Os 11,025 milhões de valor total do adversário de hoje só não superam o valor de mercado de João Moutinho (10 milhões), Podence (4,5), Daniel Carriço (3), José Sá (2,5), José Fonte (2) e Beto (0,75), sendo este último jogador o único que fica atrás deste ranking, que compara os adversários desta noite.

Bernardo Silva, agora o jogador português mais cotado (100 milhões de euros), à frente de Cristiano Ronaldo (90) e de João Félix (70), vale, por si só, nove vezes mais do que toda a seleção da Lituânia!