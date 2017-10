Bernardo Silva: "Vamos tentar ganhar o Mundial"

JN Hoje às 22:01 Facebook

No final do encontro com a Suíça, Bernardo Silva destacou o apoio dos portugueses e garantiu que Portugal tudo vai fazer para vencer o Mundial.

"Foi fantástico, quero agradecer aos adeptos que vieram, ambiente fantástico no Estádio da Luz. Estamos muito contentes com o apoio de todos, conseguimos a vitória e o apuramento" começou por agradecer o internacional português.

Bernardo Silva destacou, ainda, a "confiança que o mister dá aos jogadores" e deixou uma promessa aos adeptos. "Vamos tentar ganhar o Mundial, pode acontecer ou não, mas vamos entrar com vontade de o ganhar".