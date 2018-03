Besiktas pede revisão do castigo de cinco jogos a Quaresma

Hoje às 16:27, atualizado às 16:46 Facebook

O Besiktas anunciou que vai pedir uma reavaliação da penalização imposta ao futebolista português Ricardo Quaresma, que foi castigado com cinco jogos e multado em 22 mil liras turcas (cerca de 4600 euros).

Em comunicado, o clube disse ser necessário reavaliar a pesada multa aplicada ao extremo luso.

Quaresma foi expulso aos 52 minutos do dérbi frente ao Fenerbahçe (2-2), da 22.ª jornada do campeonato turco, após ter entrado ao intervalo, depois de uma agressão ao brasileiro Souza, antigo jogador do FC Porto.

Após 24 jornadas, o Besiktas ocupa o terceiro lugar, com 47 pontos, menos três do que Galatasaray e Basaksehir, que lideram.