Bicada ao Real Madrid: Piqué e o "sexo no Bernabéu"

Central do Barcelona não perde uma oportunidade de se atirar ao Real Madrid.

Gerard Piqué, defesa do Barcelona, foi convidado do programa de televisão 'La Resistencia' e, como faz várias vezes, aproveitou para dar uma bicada no rival Real Madrid.

Questionado sobre o número de vezes que teve sexo no último mês, o catalão respondeu assim: "As idas ao Bernabéu contam?". Recorde-se que, nas últimas semanas, o Barça venceu duas vezes no estádio do Real em poucos dias, primeiro num jogo da Taça do Rei (3-0) e depois noutro da Liga espanhola (1-0).