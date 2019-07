Bicicleta "invade" treino do Feirense

Hoje às 22:25 Facebook

Foi o 10.º reforço da equipa de Santa Maria da Feira e tem deixado boas indicações ao treinador Filipe Martins. Numa peladinha do estágio em Fornos de Algodres, o avançado Aaron Boupendza marcou um grande golo, que ficou registado em vídeo.

Caio Secco defendeu o primeiro remate e o segundo também, mas depois o avançado do Gabão puxou da bicicleta e o guarda-redes brasileiro já nada pôde fazer. Foi golo, um grande golo.

Apesar da beleza do gesto técnico, Caio Secco não ficou totalmente convencido e, na caixa de comentários da publicação do vídeo, no Instagram do Feirense, atirou com graça: "Fora de jogo".

Refira-se que Boupendza tem 22 anos e foi treinado por Jorge Costa na seleção do Gabão. Quando tinha 19 anos foi descoberto por olheiros do Bordéus, na CAN, mas nunca vestiu a camisola principal desse clube, sendo sucessivamente emprestado ao Pau FC, Ajaccio e Tours. Agora, tenta vingar no futebol português, ao serviço do Feirense. Para já, tem dado boas indicações.