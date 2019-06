Bilbao venceu ao "sprint" e Carapaz líder para a última etapa do Giro

Hoje às 17:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O espanhol Pello Bilbao (Astana) venceu este sábado a 20.ª etapa da Volta a Itália em bicicleta, num 'sprint' reduzido. O equatoriano Richard Carapaz (Movistar) a entrará para a última tirada como líder da geral individual.

Bilbao, que já tinha vencido a sétima etapa, cumpriu os 194 quilómetros entre Feltre e Monte Avena em 5:46.02 horas, batendo sobre a meta o compatriota Mikel Landa (Movistar), segundo, com o mesmo tempo, e o italiano Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), terceiro, a dois segundos.

Na classificação geral, Carapaz, hoje quarto colocado, chega ao último dia da prova com 1.54 minutos de vantagem para o segundo, o italiano Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), enquanto Landa subiu ao terceiro posto, a 2.53 do colega de equipa e atual camisola rosa.

No domingo, o equatoriano tem de defender a liderança num contrarrelógio individual em Verona, com 17 quilómetros e uma subida no meio do percurso.