Bilhetes para a fase final da Liga das Nações à venda a partir de 30 de janeiro

Os bilhetes para a fase final da Liga das Nações de futebol serão colocados à venda em 30 de janeiro, a partir das 13 horas, anunciou esta segunda-feira a UEFA.

Para as meias-finais e jogo de atribuição do terceiro lugar, os preços dos ingressos variam entre os 25 euros para a categoria 3 e os 120 euros para a categoria 1, enquanto para a final os preços das entradas oscilam entre os 40 euros para a categoria 3 e os 150 euros para a categoria 1.

Estarão disponíveis bilhetes para espetadores portadores de deficiência nos quatro jogos. O preço é o de categoria 3 e inclui uma entrada gratuita para o acompanhante.

Os adeptos terão a possibilidade de se candidatarem a bilhetes utilizando a sua conta de bilhética da UEFA já existente ou então criando uma.

Os adeptos têm até ao dia 12 de fevereiro de 2019 para se candidatarem aos ingressos e no caso provável da procura exceder a oferta será realizado um sorteio para atribuição dos bilhetes.

As meias finais da fase final da Liga das Nações estão marcadas para 05 de junho de 2019, com o jogo Portugal-Suíça, disputado no Estádio do Dragão, no Porto, e para 06 de junho, com a partida entre a Holanda e a Inglaterra, no estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, ambos a partir das 19:45.

O jogo para o terceiro e quarto lugares está programado para o dia 09 de junho, domingo, a partir das 14:00, no estádio D. Afonso Henriques, e a final para o mesmo dia, no Estádio do Dragão, a partir das 19.45 horas.