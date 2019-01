JN Hoje às 12:59 Facebook

Os bilhetes para a fase final da Liga das Nações já estão à venda, anunciou a UEFA. A fase final da competição decorrerá entre 5 e 9 de Junho, em Portugal, com jogos no Porto e em Guimarães.

Há 10 mil bilhetes, por jogo, reservados para os adeptos de cada equipa, através das respetivas associações nacionais, e mais 42 mil bilhetes disponibilizados para o público geral, para os quatro jogos, no site da UEFA. Até às 13 horas de dia 28 de fevereiro, todos os inscritos serão informados se a inscrição foi confirmada ou não.

No dia 5 de junho, Portugal vai defrontar a Suíça nas meias-finais, às 19.45 horas, no Porto. No dia 6, o Holanda-Inglaterra joga-se à mesma hora, em Guimarães, cidade que recebe ainda o confronto pelo terceiro lugar no dia 9, às 14 horas. Nesse dia, disputa-se a final no Porto (19.45).

A UEFA teve apenas três candidaturas para a organização da competição - Portugal, Itália e Polónia -, mas determinou que a fase final tem de ser disputada num dos países participantes. Por exclusão de partes, e graças ao resultado conseguido em Milão, Portugal tornou-se automaticamente no país escolhido.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) escolheu dois estádios do Norte do país, numa opção que apoia a descentralização, e a organização não tem custos, já que fica a cargo da UEFA.